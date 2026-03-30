Chasse aux oeufs

Viala-du-Pas-de-Jaux Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Chasse au trésor pendant les vacances de Pâques dans un cadre chargé d’histoire.

Petits et grands pourront profiter d’un moment convivial en explorant les différentes pièces de cette tour médiévale.

Au-delà de la simple recherche d’œufs, cette activité offre l’occasion de découvrir les lieux et de s’immerger dans l’histoire de cette tour-refuge. Des déguisements sont mis à disposition pour celles et ceux qui souhaitent se plonger pleinement dans l’ambiance.

De 10h à 12h et de 13h30 à 17h

Dans la limite des stocks disponibles 3 .

Viala-du-Pas-de-Jaux 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 91 89 asso.tourduviala@wanadoo.fr

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English :

Treasure hunt during the Easter vacations in a setting steeped in history.

L’événement Chasse aux oeufs Viala-du-Pas-de-Jaux a été mis à jour le 2026-03-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)