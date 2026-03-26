Chasse aux oeufs Place Pierre Victor Léger Vichy

Chasse aux oeufs

Place Pierre Victor Léger Esplanade du Grand Marché Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 15:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

23ème chasse aux dans vos quartier …. Lundi 6 avril 2026 à partir de 15 heures, venez jouer et gagner des oeufs en chocolat ! Rendez-vous Esplanade du Grand Marché.

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Place Pierre Victor Léger Esplanade du Grand Marché Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 11 07 77 champ.capelet@gmail.com

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English :

23rd neighborhood egg hunt …. Monday April 6, 2026 from 3pm, come and play and win chocolate eggs! Meet at Esplanade du Grand Marché.

L’événement Chasse aux oeufs Vichy a été mis à jour le 2026-03-23 par Vichy Destinations