Chasse aux oeufs Vikings Hangar 105 Rouen

Chasse aux oeufs Vikings

Hangar 105 Allée François Mitterrand Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Partez en mission dans l’exposition de la Cité Immersive Viking pour résoudre une quête et retrouvez les indices cachés dans le parcours. À la sortie, nos vikings vous remettront un sachet de chocolats.

En exclusivité le dimanche 5 avril.

La Cité Immersive Viking propose une expérience pédagogique et immersive à la découverte de l’univers fascinant des vikings en Normandie, afin d’en raconter l’histoire.

Points clés

Parcours sensoriel et historique hors du commun

1000 m2 de scénographie innovante

Pour tous les publics

360° de spectacle video-mapping

1h30-2h00 d’expérience unique

Emplacement idéal à Rouen Installée sur les quais de Seine, côté rive gauche, la Cité Immersive Viking offre un accès facile aux visiteurs locaux et aux touristes, à 15 minutes du centre historique

Découvrez l’incroyable histoire de la Normandie, la terre des Hommes du Nord. Il y a plus de mille ans, une nouvelle menace s’abattait sur l’Europe occidentale des vikings assoiffés d’or débarquaient de Scandinavie. Comment, par un incroyable miracle de l’Histoire, le chef des vikings est-il devenu le fondateur de l’Empire normand ? À travers les 6 salles du parcours et grâce à des technologies de pointe, préparez-vous à voyager dans le temps pour découvrir, vivre et ressentir l’Histoire grandeur nature.

Une immersion totale dans la vie fascinante de Rollon, premier viking devenu normand. Un plongeon dans la culture, les traditions et les légendes scandinaves des vikings installés à Rouen.

Les 5 sens en éveil

Des objets vikings authentiques (IX et Xe siècles), véritable trésor patrimonial

Des décors historiques monumentaux et interactifs

Des projections vidéo à 360°

Des immersions sonores spatialisées 3D

Durée du parcours 1h30-2h .

Hangar 105 Allée François Mitterrand Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 36 59 accueil@rouentourisme.com

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English : Chasse aux oeufs Vikings

L’événement Chasse aux oeufs Vikings Rouen a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Rouen tourisme