Chasse aux oeufs Vikings Hangar 105 Rouen
Chasse aux oeufs Vikings Hangar 105 Rouen dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs Vikings
Hangar 105 Allée François Mitterrand Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:30:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Partez en mission dans l’exposition de la Cité Immersive Viking pour résoudre une quête et retrouvez les indices cachés dans le parcours. À la sortie, nos vikings vous remettront un sachet de chocolats.
En exclusivité le dimanche 5 avril.
La Cité Immersive Viking propose une expérience pédagogique et immersive à la découverte de l’univers fascinant des vikings en Normandie, afin d’en raconter l’histoire.
Points clés
Parcours sensoriel et historique hors du commun
1000 m2 de scénographie innovante
Pour tous les publics
360° de spectacle video-mapping
1h30-2h00 d’expérience unique
Emplacement idéal à Rouen Installée sur les quais de Seine, côté rive gauche, la Cité Immersive Viking offre un accès facile aux visiteurs locaux et aux touristes, à 15 minutes du centre historique
Découvrez l’incroyable histoire de la Normandie, la terre des Hommes du Nord. Il y a plus de mille ans, une nouvelle menace s’abattait sur l’Europe occidentale des vikings assoiffés d’or débarquaient de Scandinavie. Comment, par un incroyable miracle de l’Histoire, le chef des vikings est-il devenu le fondateur de l’Empire normand ? À travers les 6 salles du parcours et grâce à des technologies de pointe, préparez-vous à voyager dans le temps pour découvrir, vivre et ressentir l’Histoire grandeur nature.
Une immersion totale dans la vie fascinante de Rollon, premier viking devenu normand. Un plongeon dans la culture, les traditions et les légendes scandinaves des vikings installés à Rouen.
Les 5 sens en éveil
Des objets vikings authentiques (IX et Xe siècles), véritable trésor patrimonial
Des décors historiques monumentaux et interactifs
Des projections vidéo à 360°
Des immersions sonores spatialisées 3D
Durée du parcours 1h30-2h .
Hangar 105 Allée François Mitterrand Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 36 59 accueil@rouentourisme.com
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English : Chasse aux oeufs Vikings
L’événement Chasse aux oeufs Vikings Rouen a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Rouen tourisme