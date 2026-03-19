Chasse aux Oeufs Rue Pasteur Villaines-la-Juhel

Chasse aux Oeufs

Rue Pasteur La plaine d’aventure Villaines-la-Juhel Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Trouvez des œufs en bois multicolores, repartez avec des œufs en chocolats et des lots de commerçants!

Chaque petit aventurier devra dénicher 4 œufs max et en une seule chasse à la plaine d’aventure!

À la clé des chocolats et des surprises offertes par les commerçants de VILLAINES-LA-JUHEL. .

Rue Pasteur La plaine d’aventure Villaines-la-Juhel 53700 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 45 50 ccasvlj@mairie-villaines-la-juhel.fr

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English :

Find colorful wooden eggs, and walk away with chocolate eggs and prizes from merchants!

L’événement Chasse aux Oeufs Villaines-la-Juhel a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs