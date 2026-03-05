Chasse aux œufs

Villers-Buzon Doubs

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

2026-04-04

Chasse aux œufs. Départ à 15 h, pour les enfants de 3 à 6 ans. Départ à 16 h 30, pour les enfants de 6 à 12 ans. Inscriptions conseillée. Animations sur place château gonflable, sumo gonflable, pêche aux canards, buvette, crêpes. .

Villers-Buzon 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 79 05 35

L’événement Chasse aux œufs Villers-Buzon a été mis à jour le 2026-03-05 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN