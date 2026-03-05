Chasse aux œufs Villers-Buzon
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Chasse aux œufs. Départ à 15 h, pour les enfants de 3 à 6 ans. Départ à 16 h 30, pour les enfants de 6 à 12 ans. Inscriptions conseillée. Animations sur place château gonflable, sumo gonflable, pêche aux canards, buvette, crêpes. .
Villers-Buzon 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 79 05 35
