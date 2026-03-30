Chasse aux oeufs La Lombertie Voutezac

Chasse aux oeufs

La Lombertie Base Sports Loisirs de la Vézère Voutezac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Un seul objectif chercher pour se régaler !

A travers plusieurs défis sportifs, tentez de retrouver tous les oeufs que les cloches ont dispersés à la Base !

Orientation, réflexion et rigolade seront au rendez-vous !

A partir de 7 ans

1 séance: 17€

2 séances: 30€

3 séances: 40€ .

La Lombertie Base Sports Loisirs de la Vézère Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Voutezac a été mis à jour le 2026-03-27 par Brive Tourisme