Chasse aux oeufs La Lombertie Voutezac
Chasse aux oeufs La Lombertie Voutezac mardi 7 avril 2026.
Chasse aux oeufs
La Lombertie Base Sports Loisirs de la Vézère Voutezac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Un seul objectif chercher pour se régaler !
A travers plusieurs défis sportifs, tentez de retrouver tous les oeufs que les cloches ont dispersés à la Base !
Orientation, réflexion et rigolade seront au rendez-vous !
A partir de 7 ans
1 séance: 17€
2 séances: 30€
3 séances: 40€ .
La Lombertie Base Sports Loisirs de la Vézère Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Voutezac a été mis à jour le 2026-03-27 par Brive Tourisme
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