Chasse aux Oeufs

5 rue de la forêt Willer Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-01 19:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Venez passer un agréable moment en famille pour l’évènement de la Chasse aux oeufs.

Venez passer un agréable moment en famille pour les enfants non scolarisés ainsi que de pour les enfants de 1 à 12 ans pour l’évènement de la Chasse aux oeufs.

Vous pourrez participer à différentes activités comme la balade à dos d’ânes, la chasse aux oeufs, la visite de la mascotte, la structure gonflable, la mini-ferme, tatouage et maquillage, tyrolienne, Baby-gym, photomaton et autres activités. .

5 rue de la forêt Willer 68960 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 62 76 willer.peri@cc-sundgau.fr

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English :

Come and have a great time with your family at the Egg Hunt event.

L’événement Chasse aux Oeufs Willer a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Sundgau