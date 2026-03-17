Chasse aux oeuvres en chocolat Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien

Chasse aux oeuvres en chocolat

Musée Robert Tatin La Frénouse Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Profitez d’une animation Chasse aux oeuvres en chocolat au Musée Robert Tatin.

Chasse aux œuvres en chocolat

Fort du succès de la première édition du parcours famille initié en 2025, l’équipe du musée a imaginé une nouvelle aventure à la découverte de l’univers artistique du musée sous la forme d’une chasse aux œuvres. Livret de jeu en mains, les familles sont invitées à retrouver de nombreux détails sur le site puis à les convertir en médaillons de chocolat à l’effigie de l’emblématique dragon du musée. À vos papilles !

Lundi 6 avril 2026 de 10h à 18h

Renseignements au 02 43 98 80 89

Tarifs 4€, 2€, gratuit moins de 18 ans .

Musée Robert Tatin La Frénouse Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

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English :

Enjoy a chocolate Art Hunt at the Musée Robert Tatin.

L’événement Chasse aux oeuvres en chocolat Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-03-17 par SUD MAYENNE