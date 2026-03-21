Chasse aux os… de Pâques au musée de l’Homme Musée de l’Homme PARIS

Cette année, oubliez les œufs de Pâques classiques et partez à la chasse aux os au Musée de l’Homme.

Suivez la piste menant à la célèbre malle aux chocolats du musée !

Équipés de votre « kit de chasse », vous devrez, en famille, relever tous les défis lancés sur votre parcours par le professeur Tocardénas.

Observez, jouez et décryptez les objets du musée, et vous découvrirez peut-être le code secret ouvrant cette malle remplie de gourmandises…

L’activité est en français uniquement.

Samedi 04, dimanche 05 et lundi 06 avril 2026

Durée : 1 h – Dès 5 ans

Lieu : Galerie de l’Homme

Tarif : 5 € en plus du billet d’entrée – Réservation en ligne obligatoire (lien prochainement disponible).

Partez en famille à la chasse aux os… de Pâques samedi 04, dimanche 05 et lundi 06 avril ! Une aventure paléontologique et chocolatée pour toute la famille.

Du samedi 04 avril 2026 au lundi 06 avril 2026 :

lundi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

5€/personne

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-06T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-04T11:00:00+02:00_2026-04-04T19:00:00+02:00;2026-04-05T11:00:00+02:00_2026-04-05T19:00:00+02:00;2026-04-06T11:00:00+02:00_2026-04-06T19:00:00+02:00

Musée de l’Homme 17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016 PARIS

https://www.museedelhomme.fr/fr/chasse-aux-os-de-paques



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