Chasse aux photos à Malestroit Place du Bouffay – Malestroit Malestroit

Gratuit, tout public

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Pays de Ploërmel s’est engagé dans une démarche d’Inventaire participatif de ses patrimoines. Mais pas d’Inventaire sans photo !

Venez nous aider à identifier les clichés anciens de Malestroit et essayez vous à recréer les scènes d’hier avec vos photos d’aujourd’hui ! Un atelier interactif, animé par l’équipe du Pays de Ploërmel et une photographe de l’Inventaire de la Région Bretagne. C’est aussi l’occasion de discuter photographie d’architecture et de découvrir le matériel utilisé pour cela…

Samedi et dimanche : accueil et ateliers photo en continu

Venez équipé de votre téléphone ou de votre appareil photo !

Toutes les informations de la programmation « 50 coups de coeur » de la Région Bretagne à retrouver ici :

https://patrimoine.bretagne.bzh/decouvrir/journees-patrimoine-2025-coups-de-coeur-region-bretagne/

