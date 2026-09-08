Chasse aux photos – notre partimoine, st paul lez durance, Saint-Paul-lès-Durance
samedi 19 septembre 2026 · st paul lez durance · Saint-Paul-lès-Durance
Informations pratiques
Chasse aux photos – notre partimoine Samedi 19 septembre, 10h00 st paul lez durance Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Venez participer à notre chasse aux photos afin d’observer le patrimoine de notre village autrement. Une carte du village vous sera distribuer ainsi qu’une loste d’egnime. Chaque egnime correspond à un lieu du village. Au total, plus de 10 lieux sont à photographier à travers tout le village. Prenez vos plus belles photos de nos monuments,nos vielles enseignes, des plaques de rues ou encore des payasages. C’est un patrimoine ancien à découvrir au file de vos photos.
st paul lez durance Place jean santini, 13115 St-Paul-Lez-Durance Saint-Paul-lès-Durance 13115 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Venez participer à notre chasse aux photos afin d’observer le patrimoine de notre village autrement.