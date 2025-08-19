Chasse aux plantes Jardin d’Éole Paris

Chasse aux plantes Jardin d'Éole Paris

Chasse aux plantes Jardin d’Éole Paris mardi 19 août 2025.

Chasse aux plantes éducative et ludique destinée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés de leurs parents ou encadrants.

Cette animation vise à sensibiliser les participants à la biodiversité végétale du jardin par le biais d’un jeu d’observation et de reconnaissance de plantes.

Activité destinée aux enfants entre 6 et 12 ans et leurs parents.

Venez participer à la chasse aux plantes de la Ferme-Refuge du Jardin d’Éole !
Le mardi 19 août 2025
de 14h00 à 16h00
gratuit Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-08-19T17:00:00+02:00
fin : 2025-08-19T19:00:00+02:00
Date(s) : 2025-08-19T14:00:00+02:00_2025-08-19T16:00:00+02:00

Jardin d’Éole 56 rue d’Aubervilliers  75018 Paris

La Ferme du Jardin d’Eole