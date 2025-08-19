Chasse aux plantes Jardin d’Éole Paris
Chasse aux plantes Jardin d’Éole Paris mardi 19 août 2025.
Chasse aux plantes éducative et ludique destinée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés de leurs parents ou encadrants.
Cette animation vise à sensibiliser les participants à la biodiversité végétale du jardin par le biais d’un jeu d’observation et de reconnaissance de plantes.
Venez participer à la chasse aux plantes de la Ferme-Refuge du Jardin d’Éole !
Le mardi 19 août 2025
de 14h00 à 16h00
gratuit Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.
Jardin d’Éole 56 rue d’Aubervilliers 75018 Paris