Chasse aux plantes Jardin d’Éole Paris mardi 19 août 2025.

Chasse aux plantes éducative et ludique destinée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés de leurs parents ou encadrants.

Cette animation vise à sensibiliser les participants à la biodiversité végétale du jardin par le biais d’un jeu d’observation et de reconnaissance de plantes.

Activité destinée aux enfants entre 6 et 12 ans et leurs parents.

Venez participer à la chasse aux plantes de la Ferme-Refuge du Jardin d’Éole !

Le mardi 19 août 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Jardin d’Éole 56 rue d’Aubervilliers 75018 Paris