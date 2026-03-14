Chasse aux pommes de Pâques Parc de la Bélière loisirs Talmont-Saint-Hilaire
Chasse aux pommes de Pâques Parc de la Bélière loisirs Talmont-Saint-Hilaire samedi 4 avril 2026.
Chasse aux pommes de Pâques
Parc de la Bélière loisirs 1008 avenue de la plage Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 11:00:00
fin : 2026-04-06 19:00:00
Date(s) :
2026-04-04
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Parc de la Bélière loisirs 1008 avenue de la plage Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 84 22 57 30
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English :
L’événement Chasse aux pommes de Pâques Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral