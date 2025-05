Chasse aux senteurs – Atelier Famille – Passage Sainte-Croix Nantes, 21 mai 2025 15:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-21 15:00 – 16:00

Gratuit : non Participation libre – 15 personnes maximum RÉSERVATION : helloasso.com

En lien avec l’exposition « Retenir ton odeur » de Julie C.Fortier Une véritable chasse aux senteurs est organisée dans le jardin du Passage Sainte-Croix. Le jardin sera planté d’un ensemble d’essences, fleurs et arbustes sélectionnés par l’artiste afin de continuer la visite de l’exposition par une promenade olfactive. Cet atelier vous fera plonger dans un monde d’odeurs, de plantes méconnues et de connaissances étonnantes sur la botanique. Chaque famille repartira avec un carnet de senteurs en souvenir de ses aventures ! Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. En partenariat avec Nature et Jardins.

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com 0251832375 https://www.passagesaintecroix.fr/programmation-culturelle/atelier-famille-chasse-aux-senteurs-2/