Chasse aux sorcières La Foyothèque, médiathèque Nommay

Chasse aux sorcières
La Foyothèque, médiathèque 18B Grande Rue Nommay Doubs
Début : 2025-10-29 15:00:00
fin : 2025-10-29 18:00:00
2025-10-29
Pour les enfants à partir de 7 ans qui n’ont pas peur… ou juste un peu ! Des énigmes à résoudre, des défis rigolos, des surprises mystérieuses (chut, c’est secret !) Et surtout… BEAUCOUP de rires !
Des sorcières un peu étourdie ont perdu leurs objets magiques entre les étagères de La Foyothèque. On a trouvé une chaussette qui bouge toute seule, un chapeau pointu qui éternue, et même un grimoire qui raconte des blagues ! Bref, c’est le BAZAR ! Venez nous aider à retrouver les objets magiques. Inscription OBLIGATOIRE ! Les places sont limitées Tenue conseillée Venir déguisé si vous voulez ! Sorcière, vampire, fantôme, citrouille… Venez partager cette aventure ENSORCELANTE ! .
La Foyothèque, médiathèque 18B Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mediatheque-nommay@orange.fr
