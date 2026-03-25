Chasse aux ticket d’or

Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 12:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Le but du jeu ?

Trouvez l’un des trois tickets d’or cachés dans Plouharnel !

Pour cela, suivez les indices photos qui seront publiés sur la page Facebook de la commune dans les jours qui suivront.

Chaque indice vous rapprochera du précieux sésame !

>> Début du jeu Mercredi 25 mars à midi

Règlement

• Un seul ticket d’or par famille.

• Cet événement est réservé aux enfants.

Et après ?

Une fois votre ticket trouvé, gardez-le précieusement !

– Tout d’abord, écrivez à Julien pour préciser que vous l’avez trouvé, et à quel endroit servicejeunesse@mairieplouharnel.fr

– Ensuite, vous pourrez récupérer votre récompense lors de la deuxième édition de la Chasse aux Œufs, qui aura lieu le samedi 4 avril au Préleran, en matinée.

Rendez-vous le 4 avril pour récupérer vos trésors !

Que la chasse commence et bonne chance à tous les petits aventuriers ! .

Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 30 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chasse aux ticket d’or Plouharnel a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon