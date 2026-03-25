Chasse aux ticket d’or Plouharnel
Chasse aux ticket d’or Plouharnel mercredi 25 mars 2026.
Chasse aux ticket d’or
Plouharnel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 12:00:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Le but du jeu ?
Trouvez l’un des trois tickets d’or cachés dans Plouharnel !
Pour cela, suivez les indices photos qui seront publiés sur la page Facebook de la commune dans les jours qui suivront.
Chaque indice vous rapprochera du précieux sésame !
>> Début du jeu Mercredi 25 mars à midi
Règlement
• Un seul ticket d’or par famille.
• Cet événement est réservé aux enfants.
Et après ?
Une fois votre ticket trouvé, gardez-le précieusement !
– Tout d’abord, écrivez à Julien pour préciser que vous l’avez trouvé, et à quel endroit servicejeunesse@mairieplouharnel.fr
– Ensuite, vous pourrez récupérer votre récompense lors de la deuxième édition de la Chasse aux Œufs, qui aura lieu le samedi 4 avril au Préleran, en matinée.
Rendez-vous le 4 avril pour récupérer vos trésors !
Que la chasse commence et bonne chance à tous les petits aventuriers ! .
Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 30 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Chasse aux ticket d’or Plouharnel a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon