Chasse aux Trésors à L’Atelier des 3 sorciers L’Atelier des 3 sorciers Le Puy-en-Velay

L’Atelier des 3 sorciers 47 rue Pannessac Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
L’Atelier des 3 sorciers au Puy-en-Velay est ravi de vous accueillir le 22 Novembre à partir de 14h dans sa boutique pour la toute première édition de chasse aux trésors !
L’Atelier des 3 sorciers 47 rue Pannessac Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 17 29
English :
L’Atelier des 3 sorciers in Le Puy-en-Velay is delighted to welcome you to its boutique on November 22 from 2pm for the very first treasure hunt!
German :
Das Atelier des 3 sorciers in Le Puy-en-Velay freut sich, Sie am 22. November ab 14 Uhr in seinem Geschäft zur allerersten Ausgabe der Schatzsuche begrüßen zu dürfen!
Italiano :
L’Atelier des 3 sorciers di Le Puy-en-Velay è lieto di darvi il benvenuto nel suo negozio il 22 novembre dalle 14:00 per la prima caccia al tesoro!
Espanol :
L’Atelier des 3 sorciers de Le Puy-en-Velay se complace en recibirle en su tienda el 22 de noviembre a partir de las 14.00 horas para la primera búsqueda del tesoro
