Chasse aux Trésors à L’Atelier des 3 sorciers L’Atelier des 3 sorciers Le Puy-en-Velay

L’Atelier des 3 sorciers 47 rue Pannessac Le Puy-en-Velay Haute-Loire

L’Atelier des 3 sorciers au Puy-en-Velay est ravi de vous accueillir le 22 Novembre à partir de 14h dans sa boutique pour la toute première édition de chasse aux trésors !

English :

L’Atelier des 3 sorciers in Le Puy-en-Velay is delighted to welcome you to its boutique on November 22 from 2pm for the very first treasure hunt!

German :

Das Atelier des 3 sorciers in Le Puy-en-Velay freut sich, Sie am 22. November ab 14 Uhr in seinem Geschäft zur allerersten Ausgabe der Schatzsuche begrüßen zu dürfen!

Italiano :

L’Atelier des 3 sorciers di Le Puy-en-Velay è lieto di darvi il benvenuto nel suo negozio il 22 novembre dalle 14:00 per la prima caccia al tesoro!

Espanol :

L’Atelier des 3 sorciers de Le Puy-en-Velay se complace en recibirle en su tienda el 22 de noviembre a partir de las 14.00 horas para la primera búsqueda del tesoro

