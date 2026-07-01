Informations pratiques

La Hallotière

Chasse aux trésors à poney à partir de 7 ans

70 La Mare Engrand La Hallotière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Rendez-vous à l’Écurie du Bonheur à La Hallotière pour découvrir le poney en famille ! .

70 La Mare Engrand La Hallotière 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 97 96 77

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English : Chasse aux trésors à poney à partir de 7 ans

L’événement Chasse aux trésors à poney à partir de 7 ans La Hallotière a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray