Chasse aux trésors à vélo – Rouen, 25 mai 2025 13:30, Rouen.

Seine-Maritime

Chasse aux trésors à vélo Esplanade Marcel Duchamp Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-05-25 13:30:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

2025-05-25

Rendez-vous à 13h30 pour une grande chasse aux trésors à destination des enfants. Top départ à 14h, suivi d’un goûter offert à 17h (sans inscription préalable).

Esplanade Marcel Duchamp

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Chasse aux trésors à vélo

Join us at 1:30pm for a great treasure hunt for children. Departure at 2pm, followed by a snack at 5pm (no prior registration required).

German :

Treffpunkt um 13:30 Uhr für eine große Schatzsuche für Kinder. Start um 14 Uhr, gefolgt von einem kostenlosen Snack um 17 Uhr (keine vorherige Anmeldung erforderlich).

Italiano :

Unitevi a noi alle 13.30 per una grande caccia al tesoro per bambini. Partenza alle 14.00, seguita da una merenda alle 17.00 (non è necessaria l’iscrizione).

Espanol :

Acompáñenos a las 13.30 h en una gran búsqueda del tesoro para niños. Salida a las 14:00 y merienda a las 17:00 (sin inscripción previa).

