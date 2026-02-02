Chasse aux trésors Le Hang’Art Agen

Chasse aux trésors

Le Hang’Art 116 Boulevard Édouard Lacour Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Venez relever des défis, résoudre des énigmes et embarquer pour une aventure inoubliable en Égypte ! Si vous êtes prêt alors nous vous attendons nombreux et nombreuse à la conquête des secrets de l’Égypte antique.

Le Hang’Art 116 Boulevard Édouard Lacour Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 77 25 56 animation@standup47.com

English : Chasse aux trésors

Come and meet the challenges, solve the riddles and embark on an unforgettable adventure in Egypt! If you’re up to it, we look forward to welcoming you in large numbers to conquer the secrets of ancient Egypt.

L’événement Chasse aux trésors Agen a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Destination Agen