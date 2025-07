Chasse aux Trésors aux Cimes de Courcy Brain-sur-Allonnes

Chasse aux Trésors aux Cimes de Courcy Brain-sur-Allonnes samedi 26 juillet 2025.

Chasse aux Trésors aux Cimes de Courcy

Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire

Oyé, oyé, chercheurs d’indices !

Petits et grands aventuriers, une mission vous attend retrouvez le trésor perdu du Seigneur Sacé en suivant les traces laissées par le mystérieux Perceval…

Formez votre équipe, partez à l’aventure dans les Cimes de Courcy et résolvez les énigmes sur votre chemin. Ouvrez l’œil, faites chauffer vos méninges et coopérez pour percer le secret en moins d’une heure !

Une chasse au trésor ludique, pleine de surprises, d’énigmes et de fous rires… Prêts à relever le défi ?

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 26 juillet 2025 de 18h à 19h. .

Brain-sur-Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 52 47 05 50 info@lescimesdecourcy.fr

English :

Oyé, oyé, clue seekers!

Young and old adventurers alike, a mission awaits you: find the lost treasure of the Sacred Lord by following in the footsteps left by the mysterious Perceval?

German :

Oyé, oyé, Spurensucher!

Kleine und große Abenteurer, eine Mission wartet auf Sie: Finden Sie den verlorenen Schatz des Heiligen Herrn, indem Sie den Spuren des mysteriösen Perceval folgen!

Italiano :

Oyé, oyé, cercatori di indizi!

Giovani e vecchi avventurieri, una missione vi attende: trovare il tesoro perduto del Sacro Signore seguendo le orme lasciate dal misterioso Perceval?

Espanol :

Oyé, oyé, ¡buscadores de pistas!

Aventureros jóvenes y mayores, os aguarda una misión: encontrar el tesoro perdido del Señor Sagrado siguiendo las huellas dejadas por el misterioso Perceval?

