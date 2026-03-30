Chasse aux trésors D. 538 Bourg-de-Péage

Chasse aux trésors

D. 538 Complexe Aquatique Diabolo Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Le centre aquatique Diabolo vous propose une Chasse aux trésors de Pâques pour petits et grands.

L’animation sera comprise dans l’entrée piscine.

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D. 538 Complexe Aquatique Diabolo Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 39 17 diabolo@valenceromansagglo.fr

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English : Chasse aux trésors

The Diabolo aquatic center offers an Easter treasure hunt for young and old.

The activity is included in the pool fee.

L’événement Chasse aux trésors Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-03-27 par Valence Romans Tourisme