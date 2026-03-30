Chasse aux trésors D. 538 Bourg-de-Péage
Chasse aux trésors D. 538 Bourg-de-Péage lundi 6 avril 2026.
Chasse aux trésors
D. 538 Complexe Aquatique Diabolo Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Le centre aquatique Diabolo vous propose une Chasse aux trésors de Pâques pour petits et grands.
L’animation sera comprise dans l’entrée piscine.
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D. 538 Complexe Aquatique Diabolo Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 39 17 diabolo@valenceromansagglo.fr
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English : Chasse aux trésors
The Diabolo aquatic center offers an Easter treasure hunt for young and old.
The activity is included in the pool fee.
L’événement Chasse aux trésors Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-03-27 par Valence Romans Tourisme
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