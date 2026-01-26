Chasse aux trésors de carnaval Quai Cyrano Bergerac

Chasse aux trésors de carnaval

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Découvrez ou redécouvrez la cité de Cyrano à travers une chasse aux trésors à faire en famille ou entre amis.

Venez défier vos connaissances sur la Dordogne, Bergerac et même sur Cyrano.

De 10h à 12h • À partir de 8 ans • Sur réservation • Durée du jeu 2 heures .

