Chasse aux trésors de carnaval Quai Cyrano Bergerac samedi 7 février 2026.
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : 5 EUR
2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Découvrez ou redécouvrez la cité de Cyrano à travers une chasse aux trésors à faire en famille ou entre amis.
Venez défier vos connaissances sur la Dordogne, Bergerac et même sur Cyrano.
De 10h à 12h • À partir de 8 ans • Sur réservation • Durée du jeu 2 heures .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
English : Chasse aux trésors de carnaval
