Chasse aux trésors de Noël À la rencontre du papa de l’école maternelle… Fouday mardi 25 novembre 2025.
Rue Principale Fouday Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-25
fin : 2026-01-04
2025-11-25
Bienvenue à Fouday pour une chasse au trésor philanthrope ! Partez à la recherche des mots trésors, qui font référence au pasteur J.-F. Oberlin. Cet homme, grand philanthrope du XVIIIe siècle, a œuvré toute sa vie pour l’éducation des jeunes enfants… Partez sur ses traces sans plus attendre et complétez votre grille au fur et à mesure de votre chasse !
Document téléchargeable sur bit.ly/CTNoelFouday .
Rue Principale Fouday 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 18 51 tourisme@valleedelabruche.fr
