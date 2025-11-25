Chasse aux trésors de Noël À la rencontre du papa de l’école maternelle… Fouday

Chasse aux trésors de Noël À la rencontre du papa de l’école maternelle… Fouday mardi 25 novembre 2025.

Chasse aux trésors de Noël À la rencontre du papa de l’école maternelle…

Rue Principale Fouday Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-25

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-25

Bienvenue à Fouday pour une chasse au trésor philanthrope ! Partez à la recherche des mots trésors, qui font référence au pasteur J.-F. Oberlin. Cet homme, grand philanthrope du XVIIIe siècle, a œuvré toute sa vie pour l’éducation des jeunes enfants… Partez sur ses traces sans plus attendre et complétez votre grille au fur et à mesure de votre chasse !

Document téléchargeable sur bit.ly/CTNoelFouday .

Rue Principale Fouday 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 18 51 tourisme@valleedelabruche.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Chasse aux trésors de Noël À la rencontre du papa de l’école maternelle… Fouday a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche