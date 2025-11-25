Chasse aux trésors de Noël le long de la frontière Bergheim

Chasse aux trésors de Noël le long de la frontière

1 Place du Docteur Walter Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-25

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-25

Petits et grands détectives, cette chasse est faite pour vous ! Parcourez la cité médiévale de Bergheim pour résoudre l’énigme de cette chasse et trouver le mot mystère ! Une fois découvert, venez jusqu’à l’office de tourisme pour nous le révéler ! Le livret de jeu est en vente à l’Office de Tourisme.

La charmante cité médiéval de Bergheim, reconnaissable à sa fameuse enceinte médiévale et ses 9 tours flanquantes, n’aura plus de secret pour vous lorsque vous aurez suivi le parcours de cette chasse au trésor le long d’une ancienne frontière : les bâtiments, les dates, les symboles,… sont autant de détails de la cité qui vous mèneront au trésor. Soyez attentifs ! Le livret de jeu est en vente au prix de 2€ à l’Office de Tourisme.

Une récompense est à la clé pour ceux et celles qui auront trouvé le nom du trésor ! .

1 Place du Docteur Walter Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

Young and old detectives, this hunt is for you! Scour the medieval town of Bergheim to solve the enigma of this hunt and find the mystery word! Once you’ve discovered it, come to the Tourist Office to reveal it to us! The game booklet is on sale at the Tourist Office.

German :

Kleine und große Detektive, diese Jagd ist genau das Richtige für Sie! Durchstreifen Sie die mittelalterliche Stadt Bergheim, um das Rätsel dieser Jagd zu lösen und das geheimnisvolle Wort zu finden! Wenn Sie es gefunden haben, kommen Sie zum Tourismusbüro, um es uns zu verraten! Das Spielheft ist im Fremdenverkehrsamt erhältlich.

Italiano :

Giovani e vecchi detective, questa caccia è per voi! Perlustrate la città medievale di Bergheim per risolvere l’enigma di questa caccia e trovare la parola misteriosa! Una volta trovata, venite all’Ufficio del Turismo e raccontatela! Il libretto del gioco è in vendita presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Detectives jóvenes y mayores, ¡esta caza es para vosotros! Recorre la ciudad medieval de Bergheim para resolver el enigma de esta caza y encontrar la palabra misteriosa Cuando la hayas encontrado, acércate a la Oficina de Turismo y cuéntanoslo El folleto del juego está a la venta en la Oficina de Turismo.

L’événement Chasse aux trésors de Noël le long de la frontière Bergheim a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr