Chasse aux trésors de Noël Chasse pour enfants sages Soultz-sous-Forêts

1 rue de la Gare Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Partez à la découverte du mot trésor. Pour cela, à chaque étape de votre parcours dans Soultz-sous-Forêts, notez votre indice sur le livret de jeu. Par déduction vous trouverez à la fin le mot trésor, avec une récompense à la clé. Bonne chance!

Bienvenue à Soultz-sous-Forêts pour une chasse au trésor généreuse ! Partez à la recherche du mot trésor. Pour cela, à chaque étape de votre parcours, notez votre indice sur le livret de jeu. Par déduction vous trouverez à la fin le mot trésor, avec une récompense à la clé.

Livret de jeu téléchargeable au format PDF ou disponible sur simple demande à l’accueil d’un l’Office de Tourisme. .

1 rue de la Gare Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com

English :

Discover the word treasure. At each stage of your journey through Soultz-sous-Forêts, record your clue in the game booklet. By deduction, you’ll find the word treasure at the end, with a reward at the end. Good luck!

German :

Begeben Sie sich auf die Suche nach dem Wort Schatz. Notieren Sie dazu bei jedem Schritt auf Ihrem Weg durch Soultz-sous-Forêts Ihren Hinweis im Spielheft. Am Ende finden Sie das Wort Schatz und erhalten eine Belohnung. Viel Glück!

Italiano :

Scoprire la parola tesoro. A ogni tappa del viaggio attraverso Soultz-sous-Forêts, scrivete il vostro indizio nel libretto di gioco. Per deduzione, alla fine troverete la parola tesoro, con una ricompensa finale. Buona fortuna!

Espanol :

Descubra la palabra tesoro. En cada etapa de tu viaje por Soultz-sous-Forêts, anota tu pista en el cuaderno de juego. Por deducción, encontrarás la palabra tesoro al final, con una recompensa al final. ¡Buena suerte!

