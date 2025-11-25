Chasse aux trésors de Noël de Sainte-Marie-aux-Mines L’étoffe du Père Noël Sainte-Marie-aux-Mines

Chasse aux trésors de Noël de Sainte-Marie-aux-Mines L’étoffe du Père Noël

2 Place du Prensureux Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-11-25

fin : 2026-01-04

2025-11-25

Partez à la recherche du mot trésor de notre chasse aux trésors de Noël !

Déambulez à travers les rues de Sainte-Marie-aux-Mines et notez bien les indices au fur et à mesure du parcours !

A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Office de Tourisme du Val d’Argent vous propose sa traditionnelle chasse aux trésors de Noël !

Cette année, partez sur les traces du patrimoine textile de Sainte-Marie-aux-Mines

A chaque étape, soyez attentifs aux questions du parcours pour pouvoir résoudre l’ensemble des énigmes pour découvrir le mot trésor !

Livret disponible à l'Office de Tourisme du Val d'Argent à nos horaires d'ouvertures.

2 Place du Prensureux Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 80 50 tourisme@valdargent.com

English :

Search for the word treasure in our Christmas treasure hunt!

Stroll through the streets of Sainte-Marie-aux-Mines, taking note of the clues as you go!

German :

Begeben Sie sich auf die Suche nach dem Wort Schatz in unserer Weihnachtsschnitzeljagd!

Schlendern Sie durch die Straßen von Sainte-Marie-aux-Mines und merken Sie sich die Hinweise im Laufe der Strecke!

Italiano :

Cerca la parola tesoro nella nostra caccia al tesoro natalizia!

Passeggiate per le strade di Sainte-Marie-aux-Mines e prendete nota degli indizi!

Espanol :

¡Busca la palabra tesoro en nuestra caza del tesoro navideña!

Pasea por las calles de Sainte-Marie-aux-Mines y toma nota de las pistas

