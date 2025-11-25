Chasse aux trésors de Noël de Sainte-Marie-aux-Mines L’étoffe du Père Noël Sainte-Marie-aux-Mines
Chasse aux trésors de Noël de Sainte-Marie-aux-Mines L’étoffe du Père Noël Sainte-Marie-aux-Mines mardi 25 novembre 2025.
Chasse aux trésors de Noël de Sainte-Marie-aux-Mines L’étoffe du Père Noël
2 Place du Prensureux Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin
Tarif : EUR
Début : Vendredi 2025-11-25
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-11-25
Partez à la recherche du mot trésor de notre chasse aux trésors de Noël !
Déambulez à travers les rues de Sainte-Marie-aux-Mines et notez bien les indices au fur et à mesure du parcours !
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Office de Tourisme du Val d’Argent vous propose sa traditionnelle chasse aux trésors de Noël !
Cette année, partez sur les traces du patrimoine textile de Sainte-Marie-aux-Mines
A chaque étape, soyez attentifs aux questions du parcours pour pouvoir résoudre l’ensemble des énigmes pour découvrir le mot trésor !
Livret disponible à l’Office de Tourisme du Val d’Argent à nos horaires d’ouvertures. 0 .
2 Place du Prensureux Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 80 50 tourisme@valdargent.com
English :
Search for the word treasure in our Christmas treasure hunt!
Stroll through the streets of Sainte-Marie-aux-Mines, taking note of the clues as you go!
German :
Begeben Sie sich auf die Suche nach dem Wort Schatz in unserer Weihnachtsschnitzeljagd!
Schlendern Sie durch die Straßen von Sainte-Marie-aux-Mines und merken Sie sich die Hinweise im Laufe der Strecke!
Italiano :
Cerca la parola tesoro nella nostra caccia al tesoro natalizia!
Passeggiate per le strade di Sainte-Marie-aux-Mines e prendete nota degli indizi!
Espanol :
¡Busca la palabra tesoro en nuestra caza del tesoro navideña!
Pasea por las calles de Sainte-Marie-aux-Mines y toma nota de las pistas
L’événement Chasse aux trésors de Noël de Sainte-Marie-aux-Mines L’étoffe du Père Noël Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de tourisme du Val d’Argent