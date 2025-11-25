Chasse aux trésors de Noël Enchanteresse Rouffach
Chasse aux trésors de Noël Enchanteresse Rouffach mardi 25 novembre 2025.
Chasse aux trésors de Noël Enchanteresse
12A place de la République Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-25 10:00:00
fin : 2026-01-04 19:00:00
Date(s) :
2025-11-25
Découverte ludique de la ville de Rouffach. Carnet de route en vente à l’office de tourisme.
Arpentez les ruelles de Rouffach, belle cité Renaissance et médiévale du vignoble alsacien, et collectez les indices qui jalonnent votre parcours… ils vous mèneront jusqu’au trésor ! Affûtez vos yeux et faites attention aux détails !
Le livret de jeu est en vente à l’Office de Tourisme sur simple demande. Une récompense est à la clé pour celles et ceux qui auront trouvé le nom du trésor ! 0 .
12A place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com
English :
A fun way to discover the town of Rouffach. Route book on sale at the tourist office.
German :
Spielerische Entdeckung der Stadt Rouffach. Fahrtenbuch im Tourismusbüro erhältlich.
Italiano :
Un modo divertente per scoprire la città di Rouffach. Il libro dei percorsi è in vendita presso l’ufficio turistico.
Espanol :
Una forma divertida de descubrir la ciudad de Rouffach. Libro de ruta a la venta en la oficina de turismo.
L’événement Chasse aux trésors de Noël Enchanteresse Rouffach a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach