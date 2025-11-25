Chasse aux trésors de Noël Enchanteresse

12A place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-25 10:00:00

fin : 2026-01-04 19:00:00

Date(s) :

2025-11-25

Découverte ludique de la ville de Rouffach. Carnet de route en vente à l’office de tourisme.

Arpentez les ruelles de Rouffach, belle cité Renaissance et médiévale du vignoble alsacien, et collectez les indices qui jalonnent votre parcours… ils vous mèneront jusqu’au trésor ! Affûtez vos yeux et faites attention aux détails !

Le livret de jeu est en vente à l’Office de Tourisme sur simple demande. Une récompense est à la clé pour celles et ceux qui auront trouvé le nom du trésor ! 0 .

12A place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

English :

A fun way to discover the town of Rouffach. Route book on sale at the tourist office.

German :

Spielerische Entdeckung der Stadt Rouffach. Fahrtenbuch im Tourismusbüro erhältlich.

Italiano :

Un modo divertente per scoprire la città di Rouffach. Il libro dei percorsi è in vendita presso l’ufficio turistico.

Espanol :

Una forma divertida de descubrir la ciudad de Rouffach. Libro de ruta a la venta en la oficina de turismo.

L’événement Chasse aux trésors de Noël Enchanteresse Rouffach a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach