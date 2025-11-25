Chasse aux trésors de Noël Etoffes et gourmandises Mulhouse

Chasse aux trésors de Noël Etoffes et gourmandises

1 avenue Robert Schuman Mulhouse Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-25

fin : 2026-01-04

2025-11-25

Partez à la découverte de Mulhouse et collectez les indices disséminés à travers les rues et les ruelles de la capitale des étoffes alsaciennes ! Une dizaine d’énigmes vous guidera jusqu’au trésor… Affûtez vos yeux et soyez attentifs aux détails !

Le livret de jeu est à votre disposition à l’Office de Tourisme sur simple demande. Une récompense est à la clé pour ceux et celles qui auront trouvé le nom du trésor ! .

