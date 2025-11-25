Chasse aux trésors de Noël Etoffes et gourmandises Mulhouse

Chasse aux trésors de Noël Etoffes et gourmandises

Chasse aux trésors de Noël Etoffes et gourmandises Mulhouse mardi 25 novembre 2025.

Chasse aux trésors de Noël Etoffes et gourmandises

1 avenue Robert Schuman Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-25
fin : 2026-01-04

Date(s) :
2025-11-25

Partez à la découverte de Mulhouse et collectez les indices disséminés à travers les rues et les ruelles de la capitale des étoffes alsaciennes ! Une dizaine d’énigmes vous guidera jusqu’au trésor… Affûtez vos yeux et soyez attentifs aux détails !

Le livret de jeu est à votre disposition à l’Office de Tourisme sur simple demande. Une récompense est à la clé pour ceux et celles qui auront trouvé le nom du trésor !   .

1 avenue Robert Schuman Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 48 48  info@attractive-mulhouse.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Chasse aux trésors de Noël Etoffes et gourmandises Mulhouse a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace