Chasse aux trésors de Noël Sur les pas bleus du lutin malicieux ! Guebwiller

3 rue du 4 Février Guebwiller Haut-Rhin
Vendredi 2025-11-25
2026-01-04
2025-11-25
Parcourez les rues de Guebwiller à la recherche d’un lutin malicieux ! Livret de jeu avec 60 chasses, en vente à 2€ à l’Office de Tourisme de Guebwiller.
Bienvenue à Guebwiller, pour une chasse aux trésors des plus surprenantes.
Le livret de jeu est en vente à 2€, à l’Office de Tourisme de la région de Guebwiller. Une récompense est à la clé pour ceux et celles qui auront trouvé le nom du trésor ! .
3 rue du 4 Février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 10 63 info@tourisme-guebwiller.fr
English :
Scour the streets of Guebwiller in search of a mischievous elf! Game booklet with 60 hunts, on sale for 2? at the Guebwiller Tourist Office.
German :
Durchstreifen Sie die Straßen von Guebwiller auf der Suche nach einem bösartigen Kobold! Spielbuch mit 60 Jagden, erhältlich für 2? im Fremdenverkehrsamt von Guebwiller.
Italiano :
Perlustrate le strade di Guebwiller alla ricerca di un folletto dispettoso! Libretto di gioco con 60 cacce, in vendita a 2€ presso l’Ufficio del Turismo di Guebwiller.
Espanol :
¡Recorre las calles de Guebwiller en busca de un travieso duende! Cuaderno de caza con 60 cacerías, a la venta por 2? en la Oficina de Turismo de Guebwiller.
