Chasse aux trésors de Noël Sur les pas bleus du lutin malicieux !

3 rue du 4 Février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-25

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-25

Parcourez les rues de Guebwiller à la recherche d’un lutin malicieux ! Livret de jeu avec 60 chasses, en vente à 2€ à l’Office de Tourisme de Guebwiller.

Bienvenue à Guebwiller, pour une chasse aux trésors des plus surprenantes.

Le livret de jeu est en vente à 2€, à l’Office de Tourisme de la région de Guebwiller. Une récompense est à la clé pour ceux et celles qui auront trouvé le nom du trésor ! .

3 rue du 4 Février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 10 63 info@tourisme-guebwiller.fr

English :

Scour the streets of Guebwiller in search of a mischievous elf! Game booklet with 60 hunts, on sale for 2? at the Guebwiller Tourist Office.

German :

Durchstreifen Sie die Straßen von Guebwiller auf der Suche nach einem bösartigen Kobold! Spielbuch mit 60 Jagden, erhältlich für 2? im Fremdenverkehrsamt von Guebwiller.

Italiano :

Perlustrate le strade di Guebwiller alla ricerca di un folletto dispettoso! Libretto di gioco con 60 cacce, in vendita a 2€ presso l’Ufficio del Turismo di Guebwiller.

Espanol :

¡Recorre las calles de Guebwiller en busca de un travieso duende! Cuaderno de caza con 60 cacerías, a la venta por 2? en la Oficina de Turismo de Guebwiller.

L’événement Chasse aux trésors de Noël Sur les pas bleus du lutin malicieux ! Guebwiller a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller