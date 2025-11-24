Chasse aux trésors de Noël Haguenau, entre traditions d’antan et lumières de l’Avent Haguenau

Chasse aux trésors de Noël Haguenau, entre traditions d’antan et lumières de l’Avent

1 Place Joseph Thierry Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-11-25

fin : 2026-01-04

2025-11-25

Mettez-vous en route dans les rues illuminées de Haguenau. Les énigmes qui rythment cette chasse aux trésors vous seront précieuses pour trouver, à la fin du jeu, la phrase trésor. Une récompense est à la clé pour ceux et celles qui auront trouvé la phrase trésor !

Haguenau, le seul marché de Noël de l’Alsace du Nord ouvert tous les jours, de fin novembre à fin décembre. Cette année, une nouvelle aventure vous attend au Marché de Noël de Haguenau. En route à travers les rues illuminées du centre-ville, les chalets de Noël et le patrimoine culturel de la ville ! Grâce aux énigmes qui rythment cette nouvelle chasse aux trésors, vous trouverez à la fin du jeu le nom d’un trésor bien présent chez nous ! Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour récupérer le livret de jeu et obtenir votre récompense à la fin du jeu.

Nos chasses aux trésors se déploient sur tout le territoire, retrouvez-les à Val-de-Moder, Bischwiller et Schweighouse-sur-Moder !

1 Place Joseph Thierry Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99 tourisme@agglo-haguenau.fr

English :

Set off into the illuminated streets of Haguenau. The riddles that punctuate this treasure hunt will help you find the treasure phrase at the end of the game. There is a reward for those who find the treasure phrase!

German :

Machen Sie sich auf den Weg durch die beleuchteten Straßen von Haguenau. Die Rätsel, die den Rhythmus dieser Schatzsuche bestimmen, sind für Sie von unschätzbarem Wert, um am Ende des Spiels den Schatzsatz zu finden. Diejenigen, die den Schatzsatz finden, können sich über eine Belohnung freuen!

Italiano :

Attraversate le strade illuminate di Haguenau. Gli indovinelli che punteggiano questa caccia al tesoro vi aiuteranno a trovare la frase del tesoro alla fine del gioco. C’è una ricompensa per chi trova la frase del tesoro!

Espanol :

Recorra las calles iluminadas de Haguenau. Los acertijos que puntúan esta búsqueda del tesoro te ayudarán a encontrar la frase del tesoro al final del juego. ¡Hay una recompensa para los que encuentren la frase del tesoro!

