Chasse aux trésors de Noël la quête du trésor gourmand Altkirch

13 rue du Château Altkirch Haut-Rhin

Partez à la recherche de la phrase-trésor en notant, à chaque étape de votre parcours, votre indice dans la phrase à trous du livret disponible à l’Office de Tourisme, ou téléchargeable sur votre smartphone ou tablette ! Découvrez Altkirch et sa Forêt Enchantée !

Bienvenue à Altkirch pour une chasse aux trésors qui devrait vous enchanter !

Partez à

la découverte des monuments du centre-ville et bien sûr de la célèbre Forêt Enchantée !

Pour cela, à chaque étape de votre parcours, notez votre indice dans une phrase à trous.

Cette chasse vous est proposée par votre Office de Tourisme.

Vous pouvez retirer le livret à l’Office de Tourisme du Sundgau ou le télécharger ci-dessous.

Bonne chance !

13 rue du Château Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 23 88 info@sundgau.fr

English :

Go in search of the treasure phrase by noting, at each step of your journey, your clue in the clue booklet available at the Tourist Office, or downloadable on your smartphone or tablet! Discover Altkirch and its Enchanted Forest!

German :

Begeben Sie sich auf die Suche nach dem Schatzsatz, indem Sie an jeder Etappe Ihres Rundgangs Ihren Hinweis im Lückentext des Büchleins notieren, das im Fremdenverkehrsamt erhältlich ist oder auf Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-PC heruntergeladen werden kann! Entdecken Sie Altkirch und seinen Zauberwald!

Italiano :

Andate alla ricerca della frase del tesoro annotando, ad ogni tappa del vostro viaggio, il vostro indizio nel libretto degli indizi disponibile presso l’Ufficio del Turismo o scaricabile sul vostro smartphone o tablet! Scoprite Altkirch e la sua foresta incantata!

Espanol :

Vaya en busca de la frase del tesoro anotando, en cada etapa de su viaje, su pista en el cuaderno de pistas disponible en la Oficina de Turismo, o descargable en su smartphone o tableta Descubra Altkirch y su Bosque Encantado

