Chasse aux trésors de Noël L’artiste anonyme de la Cité Vauban

6 Place d’Armes Neuf-Brisach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-25

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-25

Déambulez au cœur de la cité de Vauban et collectez les indices qui vous mèneront au trésor de Neuf-Brisach. Livret disponible gratuitement à l’Office de Tourisme. Un cadeau à la clé !

Chaque année, la chasse au trésor de Noël vous offre la possibilité de déambuler au cœur de la cité Vauban.

Grâce au livret disponible gratuitement à l’Office de Tourisme, vous pistez les indices qui vous mènent au trésor de Neuf-Brisach.

Le petit + un cadeau si vous découvrez l’énigme. .

6 Place d’Armes Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 56 66 info@visitalsacerhinbrisach.com

English :

Stroll through the heart of the city of Vauban and collect the clues that will lead you to the treasure of Neuf-Brisach. Booklet available free of charge at the Tourist Office. A gift at the key!

German :

Schlendern Sie durch das Herz der Vauban-Stadt und sammeln Sie die Hinweise, die Sie zum Schatz von Neuf-Brisach führen. Das Büchlein ist kostenlos im Office de Tourisme erhältlich. Ein Geschenk als Schlüssel!

Italiano :

Passeggiate nel cuore della città di Vauban e raccogliete gli indizi che vi condurranno al tesoro di Neuf-Brisach. Opuscolo disponibile gratuitamente presso l’Ufficio del Turismo. Un regalo alla fine!

Espanol :

Pasea por el corazón de la ciudad de Vauban y recoge las pistas que te llevarán al tesoro de Neuf-Brisach. Folleto disponible gratuitamente en la Oficina de Turismo. ¡Un regalo al final!

L’événement Chasse aux trésors de Noël L’artiste anonyme de la Cité Vauban Neuf-Brisach a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach