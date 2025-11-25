Chasse aux trésors de Noël Le cirque des lutins mystère à Munster Munster

1 Rue du Couvent Munster Haut-Rhin

Partez à la recherche du trésor dans les rues de Munster. Les livrets sont à retirer à l’Office de Tourisme ou à télécharger sur le site Internet. Petite récompense pour les plus malins.

Découvrez les délices de Munster, ses décorations de Noël et son trésor. Laissez-vous guider par les indices, et veillez à ne pas vous égarer !

Au fil de la chasse au trésor, vous pourrez prendre le temps de découvrir cette ville connue dans le monde entier grâce à son célèbre fromage.

Le livret de jeu est à votre disposition à l’office de tourisme ou à télécharger sur le site Internet. Une récompense est à la clé pour ceux et celles qui auront trouvé le nom du trésor ! .

1 Rue du Couvent Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

Search for treasure in the streets of Munster. Booklets can be collected from the Tourist Office or downloaded from the website. Small reward for the cleverest.

German :

Begeben Sie sich in den Straßen von Munster auf Schatzsuche. Die Hefte können im Fremdenverkehrsamt abgeholt oder auf der Website heruntergeladen werden. Kleine Belohnung für die klügsten Köpfe.

Italiano :

Andate alla ricerca del tesoro nelle strade di Munster. Gli opuscoli possono essere ritirati presso l’Ufficio del Turismo o scaricati dal sito web. C’è una piccola ricompensa per i più intelligenti.

Espanol :

Ve en busca del tesoro en las calles de Munster. Los folletos pueden recogerse en la Oficina de Turismo o descargarse del sitio web. Hay una pequeña recompensa para el más inteligente.

