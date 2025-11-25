Chasse aux trésors de Noël le géant de cristal Wingen-sur-Moder

40 Rue du Hochberg Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-11-25 10:00:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

2025-11-25

Partez à la découverte de Wingen-sur-Moder et répondez aux énigmes qui vous seront proposées pour résoudre cette chasse ! Ne vous laissez pas distraire et soyez attentifs aux détails des façades des maisons si vous souhaitez découvrir le mot-trésor !

Suivez les indices et partez à la découverte de Wingen-sur-Moder et son histoire pour résoudre cette chasse ! Tout au long de la résolution de cette énigme, soyez attentifs aux détails pour découvrir le lutin qui à chipé une pièce sur l’imposant luste de l’entrée du musée Lalique.

Les livrets de jeu sont disponibles dans les bureaux de l’Office de Tourisme intercommunal à La Petite Pierre, au musée Lalique et au musée du Pays de Hanau à Bouxwiller et en téléchargement sur notre site internet. .

+33 3 88 89 08 14

English :

Go and discover Wingen-sur-Moder and answer the riddles that will be proposed to you to solve this hunt! Don’t get distracted and pay attention to the details of the facades of the houses if you want to discover the treasure word!

German :

Entdecken Sie Wingen-sur-Moder und beantworten Sie die Rätsel, die Ihnen gestellt werden, um diese Jagd zu lösen! Lassen Sie sich nicht ablenken und achten Sie auf die Details der Häuserfassaden, wenn Sie das Schatzwort entdecken wollen!

Italiano :

Scoprite Wingen-sur-Moder e rispondete agli enigmi che vi verranno proposti per risolvere questa caccia! Non distraetevi e prestate attenzione ai dettagli delle facciate delle case se volete scoprire la parola tesoro!

Espanol :

¡Descubre Wingen-sur-Moder y responde a los enigmas que se te propondrán para resolver esta cacería! ¡No te distraigas y presta atención a los detalles de las fachadas de las casas si quieres descubrir la palabra tesoro!

