Chasse aux trésors de Noël Le lutin pétillant et la sauce de Kientzheim Kaysersberg Vignoble

Chasse aux trésors de Noël Le lutin pétillant et la sauce de Kientzheim

2 Place de la 5e DB Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-25 10:00:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

Date(s) :

2025-11-25 2025-11-28 2025-12-01 2025-12-05 2025-12-08 2025-12-12 2025-12-15 2025-12-19 2025-12-22 2025-12-26 2025-12-29 2026-01-02

Carnet de route (à récupérer au bureau d’accueil pendant les heures d’ouverture) et crayon sont les accessoires indispensables pour mener à bien cette chasse au trésor.

Alors prêts pour une chasse au trésor dans la cité viticole de Kientzheim scintillante et parée de ses plus beaux atours !

Munissez-vous du carnet de route (disponible à l’Office de Tourisme et dans les hébergements de la vallée) et laissez-vous guider…

Petits et grands détectives, aventuriers dans l’âme, essayez d’élucider les 11 énigmes afin de trouver le nom du fameux trésor… Une fois l’affaire rondement menée, ne révélez rien à quiconque.

La chasse peut être faite quand vous le souhaitez. Il suffit de venir se procurer le carnet de route à l’office de tourisme, durant nos horaires d’ouverture (2€).

Revenez à l’office de tourisme un petit cadeau vous sera remis.

Bonne chasse à tous ! .

2 Place de la 5e DB Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

A logbook (to be collected from the reception desk during opening hours) and pencil are the essential accessories for this treasure hunt.

German :

Logbuch (kann während der Öffnungszeiten im Besucherbüro abgeholt werden) und Bleistift sind die unverzichtbaren Utensilien, um diese Schatzsuche erfolgreich durchzuführen.

Italiano :

Un diario di bordo (da ritirare presso il Centro visitatori negli orari di apertura) e una matita sono gli accessori indispensabili per questa caccia al tesoro.

Espanol :

Un cuaderno de bitácora (que se puede recoger en el Centro de Visitantes durante el horario de apertura) y un lápiz son los accesorios imprescindibles para esta búsqueda del tesoro.

