Chasse aux trésors de Noël Le trésor du château disparu ! Barr

Chasse aux trésors de Noël Le trésor du château disparu !

Place de l’Hôtel de Ville Barr Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-25 14:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-25 2025-12-01 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-27

Visite de ville avec des énigmes

Partez à la découverte de Barr ! Au fil des rues, de l’ambiance et des décorations de Noël, glanez les indices qui vous mèneront jusqu’au trésor .

Votre sens de l’observation sera sollicité tout au long de cette chasse au trésor pour petits et grands, au cœur du village viticole de Barr. 0 .

Place de l’Hôtel de Ville Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 66 65 tourisme@paysdebarr.fr

English :

City tour with riddles

German :

Stadtrundgang mit Rätseln

Italiano :

Tour della città con indovinelli

Espanol :

Visita a la ciudad con acertijos

