Chasse aux trésors de Noël Le trésor du château disparu ! Barr

Chasse aux trésors de Noël Le trésor du château disparu !
Place de l’Hôtel de Ville Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-25 14:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-25 2025-12-01 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-27
Visite de ville avec des énigmes
Partez à la découverte de Barr ! Au fil des rues, de l’ambiance et des décorations de Noël, glanez les indices qui vous mèneront jusqu’au trésor .
Votre sens de l’observation sera sollicité tout au long de cette chasse au trésor pour petits et grands, au cœur du village viticole de Barr. 0 .
Place de l’Hôtel de Ville Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 66 65 tourisme@paysdebarr.fr
English :
City tour with riddles
German :
Stadtrundgang mit Rätseln
Italiano :
Tour della città con indovinelli
Espanol :
Visita a la ciudad con acertijos
