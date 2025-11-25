Chasse aux trésors de Noël l’histoire Bouxwilleroise Bouxwiller

Chasse aux trésors de Noël l’histoire Bouxwilleroise

3 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-25 14:00:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

Suivez les indices et partez à la découverte de Bouxwiller et son histoire pour résoudre cette chasse ! Tout au long de la résolution de cette énigme, soyez attentifs aux détails pour collecter les mots nécessaires pour découvrir le mot-trésor !

Les livrets de jeu sont disponibles dans les bureaux de l’Office de Tourisme intercommunal à Bouxwiller et La Petite Pierre, au musée Lalique à Wingen Sur Moder et en téléchargement sur notre site internet. .

3 place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

English :

Follow the clues and discover Bouxwiller and his story to solve this hunt! As you solve this puzzle, pay attention to the details to collect the words needed to discover the treasure word!

German :

Folgen Sie den Hinweisen und machen Sie sich auf, Bouxwiller und seine Geschichte zu entdecken, um diese Jagd zu lösen! Achten Sie während der Lösung dieses Rätsels auf Details, um die Wörter zu sammeln, die Sie brauchen, um das Schatzwort zu entdecken!

Italiano :

Seguite gli indizi e scoprite Bouxwiller e la sua storia per risolvere questa caccia! Mentre risolvi questo puzzle, presta attenzione ai dettagli per raccogliere le parole necessarie a trovare la parola del tesoro!

Espanol :

¡Sigue las pistas y descubre Bouxwiller y su historia para resolver esta caza! Mientras resuelves este puzzle, presta atención a los detalles para reunir las palabras necesarias para encontrar la palabra del tesoro

