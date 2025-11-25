Chasse aux trésors de Noël L’histoire de La Petite Pierre La Petite-Pierre

Chasse aux trésors de Noël L’histoire de La Petite Pierre La Petite-Pierre mardi 25 novembre 2025.

Chasse aux trésors de Noël L’histoire de La Petite Pierre

2a rue du Château La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-25 10:00:00

fin : 2026-01-04 17:00:00

Date(s) :

2025-11-25

Partez à la découverte de La Petite Pierre et répondez aux énigmes qui vous seront proposées pour résoudre cette chasse ! Ne vous laissez pas distraire et soyez attentifs aux détails des façades des maisons si vous souhaitez découvrir le mot-trésor !

Partez à la découverte de La Petite Pierre et répondez aux énigmes qui vous seront proposées pour résoudre cette chasse ! Ne vous laissez pas distraire et soyez attentifs aux détails des façades des maisons si vous souhaitez découvrir le mot-trésor !

Les livrets de jeu sont disponibles dans les bureaux de l’Office de Tourisme intercommunal à Bouxwiller et La Petite Pierre, au musée Lalique de Wingen Sur Moder et en téléchargement sur notre site internet. .

2a rue du Château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

English :

Discover La Petite Pierre and answer the puzzles that will be proposed to you to solve this hunt! Don’t get distracted and pay attention to the details of the houses’ facades if you want to discover the treasure word!

German :

Entdecken Sie La Petite Pierre und beantworten Sie die Rätsel, die Ihnen gestellt werden, um diese Jagd zu lösen! Lassen Sie sich nicht ablenken und achten Sie auf die Details der Häuserfassaden, wenn Sie das Schatzwort entdecken wollen!

Italiano :

Scoprite La Petite Pierre e rispondete agli enigmi che vi verranno proposti per risolvere questa caccia! Non distraetevi e prestate attenzione ai dettagli delle facciate delle case se volete scoprire la parola tesoro!

Espanol :

¡Descubre La Petite Pierre y responde a los enigmas que se te propondrán para resolver esta cacería! ¡No te distraigas y presta atención a los detalles de las fachadas de las casas si quieres descubrir la palabra tesoro!

L’événement Chasse aux trésors de Noël L’histoire de La Petite Pierre La Petite-Pierre a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre