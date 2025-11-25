Chasse aux trésors de Noël Mission, Sauver la Balade Féerique Masevaux-Niederbruck

Chasse aux trésors de Noël Mission, Sauver la Balade Féerique

Début : Vendredi 2025-11-25

fin : 2026-01-04

Un lutin farceur a volé les ampoules des guirlandes de Masevaux-Niederbruck ! Aidez-nous à retrouver le coupable pour sauver la balade féerique. Récupérez votre feuille de jeu à l’Office de Tourisme et partez à l’aventure dans les rues de la ville… Une récompense vous attend pour chaque bonne réponse. Ouvrez l’œil !

Bienvenue à Masevaux-Niederbruck pour une chasse rocambolesque ! Un lutin farceur a chipé toutes les ampoules des guirlandes lumineuses de la ville ! Impossible dans ces conditions d’assurer la tenue de la balade féérique, si chère au cœur des habitants de Masevaux…

Votre mission Identifier le voleur pour retrouver les ampoules et rallumer la ville avant Noël !

Comment participer ? Venez récupérer la chasse aux trésor à l’Office de Tourisme et partez à l’aventure dans les rues de Masevaux-Niederbruck.

Des indices sont disséminés dans plusieurs lieux emblématiques de la ville. Suivez les consignes, ouvrez l’œil et résolvez les énigmes grâce aux indices cachés tout au long du parcours. Résolvez le mystère Une fois tous les indices réunis, vous pourrez découvrir le nom du coupable.

Pour chaque bonne réponse, un petit cadeau vous attend à l’Office de Tourisme pendant ses horaires d’ouverture ou à la boutique Belle la vie en dehors de ces horaires

Un conseil pensez à bien noter vos réponses et à garder les yeux grands ouverts… le lutin est malin et adore semer la confusion !

À vous de jouer ! Redonnons ensemble à Masevaux-Niederbruck ses lumières et sa magie de Noël ! .

2 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99 ot.masevaux@cc-vallee-doller.fr

English :

A prankster has stolen the bulbs from the garlands in Masevaux-Niederbruck! Help us find the culprit to save the fairy-tale stroll. Pick up your game sheet at the Tourist Office and set off on an adventure through the streets of the town? A reward awaits you for each correct answer. Open your eyes!

German :

Ein schelmischer Kobold hat die Glühbirnen der Girlanden in Masevaux-Niederbruck gestohlen! Helfen Sie uns, den Schuldigen zu finden, um den Märchenspaziergang zu retten. Holen Sie sich Ihren Spielbogen im Fremdenverkehrsamt ab und begeben Sie sich auf eine abenteuerliche Reise durch die Straßen der Stadt? Für jede richtige Antwort wartet eine Belohnung auf Sie. Öffnen Sie Ihr Auge!

Italiano :

Un imbroglione ha rubato i bulbi delle ghirlande a Masevaux-Niederbruck! Aiutateci a trovare il colpevole per salvare la passeggiata fiabesca. Ritirate il vostro foglio di gioco all’Ufficio del Turismo e partite all’avventura per le strade della città? Per ogni risposta esatta vi aspetta un premio. Aprite gli occhi!

Espanol :

¡Un embaucador ha robado los bulbos de las guirnaldas de Masevaux-Niederbruck! Ayúdanos a encontrar al culpable para salvar el paseo de cuento. Recoge tu hoja de juego en la Oficina de Turismo y embárcate en una aventura por las calles de la ciudad.. Te espera una recompensa por cada respuesta correcta. ¡Abre bien los ojos!

