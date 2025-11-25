Chasse aux trésors de Noël Noël royal ! Village-Neuf
81 rue Vauban Village-Neuf Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2025-11-25
fin : 2026-01-04
2025-11-25
Bienvenue à Sierentz pour une chasse au trésor royale ! Des indices ont été dissimulés avec soin, prêts à être découverts par les plus curieux et les plus malins ! Saurez-vous les retrouver un à un pour avancer sur le chemin du trésor ? Bonne chance, et que l’esprit de Noël vous accompagne ! .
81 rue Vauban Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 04 49 info@saintlouis-tourisme.fr
