Chasse aux trésors de Noël Noël royal ! Village-Neuf

Chasse aux trésors de Noël Noël royal !

81 rue Vauban Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-25

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-25

Bienvenue à Sierentz pour une chasse au trésor royale ! Des indices ont été dissimulés avec soin, prêts à être découverts par les plus curieux et les plus malins ! Saurez-vous les retrouver un à un pour avancer sur le chemin du trésor ? Bonne chance, et que l’esprit de Noël vous accompagne ! .

81 rue Vauban Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 04 49 info@saintlouis-tourisme.fr

