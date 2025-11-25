Chasse aux trésors de Noël : Petit précis d’architecture… Rosheim

Entre amis, en famille, découvrez de façon ludique l’histoire et l’architecture de Rosheim. Livret de jeu gratuit et disponible dans nos bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme à Rosheim et à Ottrott.

Partez à la recherche du trésor de Rosheim ! Mettez-vous en route pour dénicher les indices qui jalonnent le parcours de cette chasse, à l’issue de laquelle la cité médiévale n’aura plus de secret pour vous !

Le livret de jeu est en vente dans nos bureaux d’accueil de Rosheim et à Ottrott.

Une récompense est à la clé pour ceux et celles qui auront trouvé le nom du trésor !

94 rue du Général de Gaulle Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 75 38 contact@mso-tourisme.com

English :

With friends or family, discover Rosheim’s history and architecture in a fun way. Free game booklet available from the Tourist Office in Rosheim and Ottrott.

German :

Entdecken Sie mit Freunden oder der Familie auf spielerische Weise die Geschichte und die Architektur von Rosheim. Spielheft kostenlos und in unseren Empfangsbüros des Fremdenverkehrsamtes in Rosheim und Ottrott erhältlich.

Italiano :

Con gli amici o la famiglia, scoprite la storia e l’architettura di Rosheim in modo divertente. I libretti di gioco gratuiti sono disponibili presso le reception degli Uffici del Turismo di Rosheim e Ottrott.

Espanol :

Con amigos o en familia, descubra la historia y la arquitectura de Rosheim de forma divertida. Cuadernillo de juegos gratuito disponible en los mostradores de recepción de nuestra Oficina de Turismo en Rosheim y Ottrott.

