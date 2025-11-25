Chasse aux trésors de Noël Joyeuse cacophonie

Ribeauvillé n’aura plus de secrets pour vous après cette chasse au trésor, qui promet un moment amusant en famille ou entre amis ! N’oubliez pas de venir nous voir à l’Office du Tourisme après avoir trouvé le mot mystère ! Le livret de jeu est en vente à l’Office de Tourisme.

Située en plein cœur du vignoble, la cité médiévale de Ribeauvillé vous livrera tous ses secrets, lorsque vous aurez suivi le parcours de cette chasse qui pétille la malice ! Les bâtiments, les dates, les symboles,… sont autant de détails de la cité qui vous mèneront au trésor. Soyez attentifs ! Le livret de jeu est en vente au prix de 2€ à l’Office de Tourisme. 0 .

1 Grand’rue Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

Ribeauvillé will have no more secrets for you after this treasure hunt, which promises a fun-filled time with family and friends! Don’t forget to come and see us at the Tourist Office once you’ve found the mystery word! The game booklet is on sale at the Tourist Office.

German :

Ribeauvillé wird nach dieser Schatzsuche keine Geheimnisse mehr vor Ihnen haben. Sie verspricht einen lustigen Moment mit der Familie oder mit Freunden! Vergessen Sie nicht, uns im Fremdenverkehrsamt zu besuchen, nachdem Sie das geheimnisvolle Wort gefunden haben! Das Spielheft ist im Fremdenverkehrsamt erhältlich.

Italiano :

Ribeauvillé non avrà più segreti per voi dopo questa caccia al tesoro, che promette di essere molto divertente con la famiglia e gli amici! Non dimenticate di venire a trovarci all’Ufficio del Turismo una volta trovata la parola misteriosa! Il libretto del gioco è in vendita presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Ribeauvillé ya no tendrá secretos para ti después de esta búsqueda del tesoro, ¡que promete ser muy divertida con la familia y los amigos! No olvides venir a vernos a la Oficina de Turismo cuando hayas encontrado la palabra misteriosa El folleto del juego está a la venta en la Oficina de Turismo.

