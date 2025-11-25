Chasse aux trésors de Noël Saverne

4 rue Poincaré Saverne Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-25 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-11-25 2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21

Bienvenue à Saverne pour une chasse au trésor historique !

Partez à la recherche du mot trésor, qui n’est autre que le nom latin que portait la ville au IVe siècle !

Pour cela, à chaque étape de votre parcours, notez votre indice dans la grille ci-dessous.

Bonne chance ! .

4 rue Poincaré Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr

