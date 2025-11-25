Chasse aux trésors de Noël Saverne
Chasse aux trésors de Noël Saverne mardi 25 novembre 2025.
Chasse aux trésors de Noël
4 rue Poincaré Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-25 14:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-11-25 2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21
Bienvenue à Saverne pour une chasse au trésor historique !
Partez à la recherche du mot trésor, qui n’est autre que le nom latin que portait la ville au IVe siècle !
Pour cela, à chaque étape de votre parcours, notez votre indice dans la grille ci-dessous.
Bonne chance ! .
4 rue Poincaré Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Chasse aux trésors de Noël Saverne a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région