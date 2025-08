Chasse aux trésors de Noël Schweighouse-sur-Moder

Chasse aux trésors de Noël Schweighouse-sur-Moder mardi 25 novembre 2025.

Chasse aux trésors de Noël

29 Rue du Général de Gaulle Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-25

fin : 2026-01-04

2025-11-25

Cette année à Schweighouse-sur-Moder une nouvelle aventure vous attend durant la période de l’Avent !

Au départ de la Bibliothèque, partez pour une grande chasse aux trésors à travers les rues illuminées du centre-ville.

En 10 étapes, 1h30 de marche, seul, en famille ou entre amis, on prend le temps d’apprécier le parcours et les décorations de Noël… tout en arrivant au bout de la mission.

La mission répondre aux 10 énigmes pour trouver le mot magique et débloquer le trésor ! Il faut être attentif au moindre détail, avoir de bons yeux et un peu de logique !

Rendez-vous à l’accueil de la Mairie de Schweighouse-sur-Moder, durant les horaires d’ouverture, pour récupérer le livret de jeu et si vous avez trouvé le mot magique, obtenir votre récompense à la fin du jeu.

Nos chasses aux trésors se déploient sur tout le territoire, retrouvez-les à Val-de-Moder, Bischwiller et Haguenau ! .

29 Rue du Général de Gaulle Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 26 70 agnes.lohr@agglo-haguenau.fr

English :

This year in Schweighouse-sur-Moder, a new adventure awaits you during the Advent season!

German :

In Schweighouse-sur-Moder erwartet Sie dieses Jahr in der Adventszeit ein neues Abenteuer!

Italiano :

Quest’anno a Schweighouse-sur-Moder vi aspetta una nuova avventura durante l’Avvento!

Espanol :

Este año, en Schweighouse-sur-Moder, le espera una nueva aventura durante el Adviento

