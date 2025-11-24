Chasse aux trésors de Noël : Sélestat Sélestat

Chasse aux trésors de Noël : Sélestat

2 place Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-24

fin : 2026-01-03

2025-11-24

Découvrez Sélestat, célèbre cité Humaniste et berceau de l’Arbre de Noël

Partez à la découverte de Sélestat, berceau de l’arbre de Noêl, avec cette chasse au trésor. Vous arpenterez les rues du centre historique à la recherche des indices qui vous permettront de découvrir Sélestat sous un autre jour et de percer les secrets de la ville. Monuments historiques et illuminations vous mettront sur la piste du trésor ! Livret de jeu à retirer au bureau d’accueil de Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme. Récompense à la clé pour ceux et celles qui auront résolu l’énigme ! 0 .

+33 3 88 58 87 20 accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

English :

Discover Selestat, famous Humanist city and cradle of the Christmas tree

German :

Entdecken Sie Sélestat, die berühmte Stadt der Humanisten und Wiege des Weihnachtsbaums

Italiano :

Scoprite Sélestat, famosa città umanista e luogo di nascita dell’Albero di Natale

Espanol :

Descubra Sélestat, famosa ciudad humanista y cuna del Árbol de Navidad

