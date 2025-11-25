Chasse aux trésors de Noël

17 place de la Cathédrale Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-25

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-25

Sortez des sentiers battus et parcourez des rues plus méconnues de Strasbourg avec cette chasse aux trésors spécialement pensée pour les familles ! Au détour des ruelles, vous en apprendrez plus sur l’histoire de la ville tout en vous amusant. 0 .

17 place de la Cathédrale Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Chasse aux trésors de Noël Strasbourg a été mis à jour le 2025-09-23 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg