Chasse aux trésors de Noël Strasbourg
Chasse aux trésors de Noël Strasbourg mardi 25 novembre 2025.
Chasse aux trésors de Noël
17 place de la Cathédrale Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-25
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-11-25
Sortez des sentiers battus et parcourez des rues plus méconnues de Strasbourg avec cette chasse aux trésors spécialement pensée pour les familles ! Au détour des ruelles, vous en apprendrez plus sur l’histoire de la ville tout en vous amusant. 0 .
17 place de la Cathédrale Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Chasse aux trésors de Noël Strasbourg a été mis à jour le 2025-09-23 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg