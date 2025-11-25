Chasse aux trésors de Noël : sur les pas d’Albert Schweitzer Kaysersberg Vignoble

Chasse aux trésors de Noël : sur les pas d’Albert Schweitzer

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-25 14:00:00

fin : 2026-01-04 17:00:00

Vivez la magie de Noël à Kaysersberg avec une chasse aux trésors familiale, incluse dans le livret regroupant toutes les chasses d’Alsace !

Plongez dans la magie de Noël à Kaysersberg grâce à cette chasse au trésor de Noël qui séduira petits et grands ! Cette année, le parcours est dédié à Albert Schweitzer, prix Nobel de la Paix et figure emblématique née à Kaysersberg.

Munis de votre carnet de route, regroupant toutes les chasses aux trésors d’Alsace, disponible à l’Office de Tourisme au tarif de 2 €, pendant les horaires d’ouverture, partez à la découverte des ruelles typiques et des lieux historiques du village. Tout au long de votre promenade, vous serez guidés par des énigmes et des indices liés à l’histoire et à l’héritage d’Albert Schweitzer.

En famille ou entre amis, laissez-vous emporter par cette activité ludique qui vous plonge au cœur de l’esprit de Noël et du patrimoine alsacien. Et pour récompenser vos efforts, un cadeau vous attend à l’office de tourisme une fois l’énigme résolue.

Bonne chasse à tous ! .

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

Experience the magic of Christmas in Kaysersberg with a family treasure hunt, included in the booklet containing all the Alsace treasure hunts!

German :

Erleben Sie den Weihnachtszauber in Kaysersberg mit einer Familienschatzsuche, die in dem Heft mit allen Jagden im Elsass enthalten ist!

Italiano :

Vivete la magia del Natale a Kaysersberg con una caccia al tesoro per famiglie, inclusa nel libretto contenente tutte le cacce al tesoro in Alsazia!

Espanol :

Viva la magia de la Navidad en Kaysersberg con una búsqueda del tesoro en familia, incluida en el folleto que contiene todas las búsquedas del tesoro de Alsacia

L’événement Chasse aux trésors de Noël : sur les pas d’Albert Schweitzer Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg