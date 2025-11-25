Chasse aux trésors de Noël sur les pas de l’histoire Riquewihr

Découvrez Riquewihr autrement, ses petites ruelles et ses trésors cachés grâce à cette chasse au trésor adaptée aux petits comme aux plus grands ! Après avoir trouvé le mot mystère, rendez-vous à l’office de tourisme !

La cité de Riquewihr, classée parmi les Plus Beaux Villages de France n’aura plus de secret pour vous lorsque vous aurez suivi le parcours de cette chasse : les bâtiments, les dates, les symboles,… sont autant de détails de la cité qui vous mèneront au trésor. Soyez attentifs ! Le livret de jeu est en vente au prix de 2€ à l’Office de Tourisme 0 .

2 rue de la 1ère Armée Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

Discover Riquewihr in a different way, its small streets and its hidden treasures thanks to this treasure hunt adapted to children and adults! After finding the mystery word, go to the tourist office!

German :

Entdecken Sie Riquewihr auf andere Weise, seine kleinen Gassen und versteckten Schätze dank dieser Schatzsuche, die für kleine und große Kinder geeignet ist! Nachdem Sie das geheimnisvolle Wort gefunden haben, begeben Sie sich zum Tourismusbüro!

Italiano :

Scoprite Riquewihr in modo diverso, le sue stradine e i suoi tesori nascosti grazie a questa caccia al tesoro adatta a bambini e adulti! Dopo aver trovato la parola misteriosa, recatevi all’ufficio turistico!

Espanol :

Descubra Riquewihr de una manera diferente, sus estrechas calles y sus tesoros ocultos gracias a esta búsqueda del tesoro adaptada a niños y adultos Después de encontrar la palabra misteriosa, ve a la oficina de turismo

