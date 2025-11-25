Chasse aux trésors de Noël un Noël montagnard Thannenkirch

Chasse aux trésors de Noël un Noël montagnard

9 rue Sainte Anne Thannenkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-25

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-25

En famille ou entre amis, sillonnez les rues illuminées de ce village de montagne à l’authenticité préservée et partez à la recherche du trésor de Thannenkirch. Une récompense gourmande sera offerte à tous les gagnants ! Le livret de jeu est en vente à l’Office de Tourisme.

Le village de Thannenkirch et ses légendes n’auront plus de secret pour vous lorsque vous aurez suivi le parcours de cette chasse : les bâtiments, les dates, les sculptures,… sont autant de détails de la cité qui vous mèneront au trésor. Soyez attentifs ! Le livret de jeu est en vente au prix de 2€ à l’Office de Tourisme à Ribeauvillé et Riquewihr, au Point I de Bergheim, et en téléchargement sur www.ribeauville-riquewihr.com

Une récompense est à la clé pour ceux et celles qui auront trouvé le nom du trésor ! 0 .

9 rue Sainte Anne Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

With family or friends, stroll through the illuminated streets of this authentic mountain village and search for the Thannenkirch treasure. All winners receive a gourmet reward! The game booklet is on sale at the Tourist Office.

German :

Durchstreifen Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden die beleuchteten Straßen dieses authentischen Bergdorfes und begeben Sie sich auf die Suche nach dem Schatz von Thannenkirch. Für alle Gewinner gibt es eine leckere Belohnung! Das Spielheft ist im Fremdenverkehrsamt erhältlich.

Italiano :

Con la famiglia o gli amici, passeggiate per le strade illuminate di questo autentico villaggio di montagna e partite alla ricerca del tesoro di Thannenkirch. Tutti i vincitori riceveranno una gustosa ricompensa! Il libretto del gioco è in vendita presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

En familia o con amigos, recorra las calles iluminadas de este auténtico pueblo de montaña y salga en busca del tesoro de Thannenkirch. ¡Todos los ganadores recibirán una sabrosa recompensa! El folleto del juego está a la venta en la Oficina de Turismo.

L’événement Chasse aux trésors de Noël un Noël montagnard Thannenkirch a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr